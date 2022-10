© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: elezioni suppletive, il Pti di Khan vince sei degli otto seggi in palio - Il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ha vinto le elezioni suppletive di ieri. Il partito dell’ex primo ministro Imran Khan si è aggiudicato sei degli otto seggi dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, in palio. Il Pti si è affermato nei collegi di Mardan, Peshawar, Charsadda, Faisalabad-VIII, Nankana Sahib e Korangi. Il Movimento democratico del Pakistan (Pdm), una coalizione comprendente 14 partiti, tra cui la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pmln) attualmente alla guida del governo con Shehbaz Sharif, ne ha ottenuti due: Multan e Karachi. Il Pti, inoltre, ha conquistato due dei tre seggi vacanti dell’assemblea legislativa della Provincia del Punjab. Il voto era atteso come un test importante per la popolarità dell’ex premier, il cui governo è caduto lo scorso aprile a seguito di una mozione di sfiducia che Khan ha attribuito a una cospirazione ordita dagli Stati Uniti. Il leader del Pti si è candidato in sette degli otto collegi. Il suo partito a luglio aveva già ottenuto la maggioranza dei 20 seggi in palio nella provincia del Punjab, la più popolosa del Paese. Khan ha ribadito la sua richiesta di elezioni generali anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura, nell’agosto del prossimo anno. (Res)