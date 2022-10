Germania: istituita unità per sicurezza delle infrastrutture al ministero dei Trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero dei Trasporti e del Digitale tedesco è stata istituita un'unità per la sicurezza delle infrastrutture. La decisione è stata assunta dal titolare del dicastero, Volker Wissing, a seguito del sabotaggio delle ferrovie tedesche che, nella mattinata dell'8 ottobre, ha fermato il traffico dei treni nel nord della Germania per circa tre ore. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo è “mettere meglio in rete” i dipartimenti del ministero dei Trasporti e del Digitale “con i loro meccanismi per la sicurezza e competenze esistenti”. Al riguardo, Wissing ha affermato: “Nuovi sviluppi, nuove innovazioni comportano anche nuove sfide per la sicurezza. Dobbiamo pensarci e prendere le dovute precauzioni”. In connessione con la guerra della Russia contro l'Ucraina, l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) considera anche le infrastrutture tedesche un potenziale obiettivo. In particolare, per Wissing il conflitto ha dimostrato che “le infrastrutture sono un obiettivo importante della strategia militare e quindi di potenziali attacchi”. Interpellato sulla possibilità di nuovi sabotaggi in Germania, il ministro dei Trasporti e del Digitale ha risposto: “Le nostre infrastrutture sono l'ancora di salvezza della nostra sicurezza e ciò le rende un bersaglio interessante dal punto di vista dei potenziali aggressori”. (Geb)