Regno Unito: Mordaunt, vogliamo rassicurare i mercati

- Il governo britannico è intenzionato a rassicurare i mercati. Lo ha detto Penny Mordaunt, leader della Camera dei comuni – rappresentante del governo britannico – rispondendo in aula alle domande dei deputati al posto della premier Truss, assente per “affari urgenti”. Interrogata dall'esponente laborista Alison McGovern sullo shock che l’annuncio del “mini-bilancio” ha provocato sui mercati e sulle ragioni della sostituzione dell’ormai ex cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, Mordaunt ha spiegato che “questo è un momento serio”. “Vogliamo garantire che i mercati siano rassicurati”, ha aggiunto. (Rel)