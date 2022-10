Pensioni: Pedica (+Eu), opzione uomo fa solo crescere popolo di poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Opzione uomo? "Un'operazione che porta ad avere ancora più pensionati e giovani senza lavoro. Meloni vuole un popolo di poveri pensionati e un popolo di giovani disoccupati?". È quanto afferma in una nota il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica. "Se un impiegato accettasse di andare in pensione con opzione uomo a 58 anni si vedrebbe decurtato il 30 per cento della pensione - osserva Pedica -. Con quale vantaggio? Quello di cercare un lavoro nero per andare avanti? Agevolare l'uscita anticipata serve se ci sono garanzie per i pensionati e garanzie di lavoro per i giovani. Così facendo invece mi pare che opzione uomo sia un'opzione povertà assoluta".(Com)