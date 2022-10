Ecuador: direttore esecutivo Iila incontra ministro dell'Agricoltura Bernardo Manzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore esecutivo dell'Istituto italo latino americano (Iila), Gianandrea Rossi, e il coordinatore del Foro PyMES, José Luis Rhi-Sausi, hanno ricevuto presso la sede dell'Organizzazione il ministro dell'Agricoltura dell'Ecuador, Bernardo Manzano, accompagnato da Eduardo Egas Pena, presidente esecutivo di Corpei e dai suoi più stretti collaboratori. Al centro dell'incontro, riferisce l'Iila in un comunicato, i vari progetti con cui l'Iila, grazie ai finanziamenti della Cooperazione italiana, contribuisce allo sviluppo economico sostenibile e alla transizione ecologica, tra tutti il Foro PyMES: importante occasione di scambio di esperienze nelle politiche pubbliche e individuazione di opportunità per le collaborazioni fra piccoli e medi imprenditori e fra territori. (segue) (Com)