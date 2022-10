Ecuador: direttore esecutivo Iila incontra ministro dell'Agricoltura Bernardo Manzano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito, il ministro Manzano ha manifestato forte interesse per le attività Iila di assistenza tecnica, agricoltura di precisione e familiare, trasferimento tecnologico, confermando la partecipazione del suo Paese all'innovativa sessione del foro PyMES che si realizzerà a maggio 2023 nell'ambito della Fiera Macfrut e che sarà dedicata proprio al settore agricolo e agroindustriale. L'occasione ha infine consentito di rinsaldare la cooperazione tra Iila e questo Paese membro, grazie ad una più stretta collaborazione con Ifad-International Fund for Agricultural Development a favore delle popolazioni rurali. (Com)