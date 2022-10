Usa: Georgia, candidato repubblicano ammette di aver inviato soldi a donna che lo accusa di aver pagato suo aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato repubblicano per il seggio della Georgia al Senato degli Stati Uniti, Herschel Walker, ha ammesso di aver inviato 700 dollari ad una donna che in passato lo ha accusato di aver pagato per il suo aborto, negando però di aver mandato i soldi per tale scopo. Durante una intervista con l’emittente “Nbc News”, all’ex giocatore di football è stata mostrata una copia dell’assegno, insieme alla ricevuta della struttura in Georgia dove la donna si è recata per interrompere la gravidanza. “Si, è il mio assegno, anche se il fatto che ci sia la mia firma è irrilevante: il fatto che abbia ricevuto i soldi per abortire, invece, è una bugia, anche perché si tratta della madre di mio figlio”, ha detto Walker. La donna, rimasta anonima, ha rivelato al sito di informazione “Daily Beast” che l’ex giocatore di football avrebbe pagato per un suo aborto nel 2009, e le avrebbe chiesto di fare la stessa cosa anche qualche anno dopo, anche se in quell’occasione si sarebbe rifiutata. Walker, impegnato in una campagna elettorale contro il senatore democratico Raphael Warnock in vista delle elezioni di medio termine del mese prossimo, ha più volte espresso la sua contrarietà nei confronti dell’aborto, e ha smentito le accuse. (Was)