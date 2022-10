Omicidio Willy: difesa Bianchi verso l’Appello, chiede visionare vetrini autopsia vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della corte d’appello di Frosinone, Francesco Mancini, ha autorizzato i nuovi legali della difesa di Gabriele Bianchi, condannato all’ergastolo insieme al fratello Marco per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ad esaminare i vetrini istologici preparati a seguito dell’esame autoptico del 21enne di Paliano. Sono questi i primi passi del nuovo collegio difensivo del giovane di Artena in vista di un quasi certo ricorso in Appello. Marco e Gabriele Bianchi, dopo la condanna alla massima pena, hanno cambiato avvocati e questa mossa, unita alla nomina di un nuovo perito, potrebbe essere propedeutico alla richiesta di una nuova perizia in sede di processo in corte d’appello. I fratelli Bianchi, insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, questi ultimi condannati a 23 e 21 anni, sono ritenuti gli autori del pestaggio costato la vita al giovane italo capoverdiano avvenuto a Colleferro nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020.(Rer)