Ucraina: 585 centri abitati senza corrente elettrica a causa degli ultimi attacchi russi

- Sono 585 gli insediamenti ucraini rimasti senza forniture elettriche in seguito agli attacchi odierni delle forze russe. Lo ha riferito il primo vice ministro degli interni, Yevhen Yenin, nel corso di una diretta televisiva. Secondo Yenin, le unità del servizio di emergenza statale, ove possibile, stanno utilizzando delle centrali elettriche mobili per garantire le forniture alla popolazione. Inoltre, Yenin ha commentato la situazione in diversi regioni del Paese: per esempio, a Kiev non è ancora finito il lavoro sulla rimozione delle macerie; lo stesso vale per la regione di Sumy, dove i missili russi oggi hanno danneggiato alcune infrastrutture critiche. Nella regione di Dnipropetrovsk, è stato effettuato un attacco contro delle infrastrutture energetiche e si è verificato un incendio in un'area di circa 400 metri quadrati. (Kiu)