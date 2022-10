Torino: Radicali, incontro positivo con vicesindaca Favaro su gemellaggio con Città Ucraina di Dnipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina una delegazione dei Radicali Italiani è stata accolta dalla vicesindaca di Torino Michela Favaro per discutere dell'ipotesi di gemellaggio tra il capoluogo Piemontese e la Città Ucraina di Dnipro in segno di solidarietà rispetto alla guerra che sta colpendo il Paese. "Ringraziamo per la disponibilità concreta e l'ascolto la vice-sindaca di Torino Michela Favaro. L'interesse dimostrato nei confronti della nostra proposta - hanno affermato i due esponenti Radicali Igor Boni e Silvja Manzi - è un buon punto di partenza per costruire il percorso, politico e amministrativo, per arrivare al gemellaggio dei due Comuni. Siamo convinti che molte città italiane dovrebbero costruire rapporti di collaborazione e di cooperazione con città ucraine per prepararsi alla fase di ricostruzione. (segue) (Rpi)