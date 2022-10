Veneto: 16ma Giornata europea contro tratta esseri umani, Lanzarin "occorre sforzo sinergico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Veneto dal 2021 è impegnata nel progetto "Navigare - Network Antitratta Veneto intersezioni Governance azioni regionali", oltre ad offrire il servizio del numero verde nazionale attivo tutto l'anno. Domani, martedì 18 ottobre si svolgerà la 16ma Giornata europea contro la tratta di esseri umani, fenomeno che continua "a rappresentare una delle più gravi violazioni dei diritti umani per migliaia di donne, uomini e persone transessuali sia in Italia sia negli altri Paesi dell'Unione europea e del resto del mondo", ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali. "Il 52 per cento delle persone assistite dal progetto Navigare provengono dallo sfruttamento lavorativo soprattutto in ambito agricolo, manifatturiero e nella logistica. Il 45 per cento del totale delle persone assistite sono uomini. Il progetto Navigare, nel corso del bando dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2022, ha contattato 2563 persone potenziali vittime, garantito un progetto di assistenza di prossimità a 733 persone e accompagnato all'inclusione sociale di 142 persone", ha poi proseguito. Secondo l'assessore regionale "occorre uno sforzo sinergico, delle istituzioni e di tutta la società civile per contrastare efficacemente questi crimini e mantenere alta l'attenzione in un'epoca dove anche le tecnologie digitali sono divenute strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali per reclutare nuove e ulteriori vittime, spesso di giovane età. La regione del Veneto non si sottrae a queste nuove sfide". (Rev)