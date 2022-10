Abruzzo: convegno su Aldo Moro all’università di Teramo il 19 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 19 novembre, alle ore 9, nell'Aula magna dell'università degli studi di Teramo si terrà il convegno “Aldo Moro. La persona prima di tutto”, nell'ambito del Progetto del Consiglio Regionale della Puglia dedicato ad Aldo Moro. L'incontro è stato organizzato dalla Scuola di Legalità e giustizia dell'università degli studi di Teramo, in collaborazione con il Comune di Teramo, nel cartellone "Eventi" che da quest'anno arricchisce il programma formativo della Scuola con iniziative di approfondimento e presentazione di libri sui temi della legalità e della giustizia. Il convegno, che si aprirà con i saluti del rettore Dino Mastrocola e del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, sarà introdotto da Fiammetta Ricci, direttrice della Scuola di Legalità e giustizia, e da Pasquale Iuso, docente di Storia contemporanea all'università di Teramo. Seguirà l'intervento di Gero Grassi, giornalista e scrittore, componente della Commissione Moro 2. "La persona prima di tutto", regola di vita di Aldo Moro, è diventata una canzone scritta da Serafino Pulcini, che per l'occasione sarà eseguita dagli Amici musicisti per Aldo Moro: Nadia Barli, Gianfranco Prezioso, Nicola Aloisi, Tonino Martorelli e Vincenzo di Carlantonio. Voce narrante sarà la giornalista Germana D'Orazio, consigliere dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. (Gru)