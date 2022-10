Roma: Demos Municipi XIII e XIV, ripulito parco via Sand, ora si eroghino fondi stanziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco di via Sand a Quartaccio ha un nuovo volto "grazie al lavoro di squadra dei volontari di Demos, Democrazia solidale". Lo dichiarano in una nota i responsabili di Demos dei Municipi XIII e XIV, Massimo Moretti e Daniela Delle Monache. "Il risultato della riqualificazione dell'aria verde è sotto gli occhi di tutti - aggiungono - a riprova che le azioni concrete hanno spesso la meglio rispetto a futili e sterili lamentele. E' stato bello lavorare tutti insieme per contribuire a migliorare il proprio quartiere con un'azione di impegno collettivo e civico e con una solidarietà che ha permesso di trascorrere ore in compagnia con entusiasmo, a vantaggio del bene comune. Noi abbiamo fatto la nostra parte, attendiamo ora fiduciosi che il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta, faccia la sua mettendo a disposizione i fondi dell'ultima variazione di bilancio, su proposta del consigliere capitolino di Demos Paolo Ciani, per avviare i lavori per la riqualificazione dell'area ludica. Sono interventi indispensabili e preziosi per un quartiere di periferia e per rendere il parco più funzionale e vivibile per i cittadini che lo frequentano". (Rer)