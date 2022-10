India: segretario generale Onu Guterres in visita da domani al 20 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sarà in visita ufficiale in India da domani al 20 ottobre. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano, sottolineando che si tratta della sua prima visita nel Paese da quando ha iniziato il secondo mandato, a gennaio, e della seconda dopo quella del 2018. Guterres, si legge nella nota, renderà omaggio alle vittime degli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008 e terrà una conferenza all’Istituto indiano di tecnologia (Iit) della capitale del Maharashtra sulla partnership tra l’India e l’Onu a 75 anni dall’indipendenza del Paese e sul rafforzamento della cooperazione Sud-sud. Il 20 ottobre Guterres incontrerà il primo ministro, Narendra Modi, nel Gujarat, a Kevadiya, per il lancio dell’opuscolo e del logo della “Missione Life” (“Lifestyle for Environment”). Nello Stato, a Modhera, visiterà anche il primo villaggio a energia solare dell’India. Il segretario generale dell’Onu ha in programma anche un colloquio col ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, su questioni di interesse globale, anche in vista dell’imminente presidenza indiana del G20.(Inn)