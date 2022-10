Milano: De Corato, Area B? Basta far pagare anche a chi difende la città contro il degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo la mia totale vicinanza ai “sindacati che questa mattina, davanti la sede del Comune di Milano, hanno protestato contro Area B e Area C. È una vergogna che Sala e la sua Giunta, facciano pagare questa nuova misura a coloro i quali ci proteggono ogni giorno e fanno sempre il massimo per tutelarci. Ma è normale che per migliorare la qualità dell'aria facciamo pagare il conto alla sicurezza della città? Molti uomini e donne delle Forze dell'Ordine, quotidianamente, arrivano da diversi comuni della città Metropolitana per occuparsi al meglio della nostra sicurezza e, l'amministrazione di centrosinistra, invece di garantire loro degli alloggi di edilizia popolare all'interno delle aree B e C impone anche a loro questi assurdi divieti”. Afferma l’onorevole alla Camera dei Deputati, Riccardo De Corato, in merito alla proclamazione da parte dei sindacati di polizia dello stato di agitazione permanente per protestare contro Area B e Area C. Tali decisioni “sono insopportabili. Invito Regione Lombardia, attraverso la propria avvocatura, ad impugnare il provvedimento e sprono Sala ad incontrare immediatamente i sindacati, concedendo loro delle deroghe di almeno un anno perché – ha poi concluso De Corato – in caso in cui non lo avesse ancora capito, queste persone non vengono in città per fare shopping o passeggiate, ma per svolgere al meglio il loro delicato ed insidioso mestiere a protezione dell'intera collettività”.(Com)