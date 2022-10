Sociale: Cicculli (Sce), successo per formazione su politiche di genere in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno fatto segnare un primo importante successo i corsi di formazione Lgbtq+ e politiche di genere per le dipendenti e i dipendenti capitolini, che hanno coinvolto un numero largamente superiore ai 500 partecipanti previsti, con ampia partecipazione di personale impegnato nei rapporti con il pubblico, come gli sportelli di front office, gli Urp, la polizia locale, le biblioteche. Lo riferisce in una nota la presidente della commissione Pari opportunità di Roma, Michela Cicculli di Sce. "Voglio prima di tutto fare i complimenti a Marilena Grassadonia, responsabile dell'Ufficio diritti Lgbtq+, per l'eccellente esito di questa prima fase dei corsi", dichiara Cicculli. "I temi trattati, come il linguaggio di genere, l'inclusività agli sportelli anagrafici, a scuola e all'università, i servizi sociali e la comunità Lgbtq+, contribuiscono a rafforzare la cultura di genere che portiamo avanti sin dall'insediamento di questa amministrazione, anche grazie all'impegno dell'assessora Monica Lucarelli". (segue) (Rer)