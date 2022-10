Reddito cittadinanza: Bellanova, serve profonda riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza "è stato finora percepito da 4,7 milioni di persone, ma raggiunge poco meno della metà dei poveri assoluti. Lo si afferma nel XXI Rapporto sulla Povertà di Caritas italiana-Cei. Una profonda riflessione va compiuta a mio avviso, non per una posizione ideologica verso questo strumento, ma come stimolo a capire cosa può essere migliorato e cosa andrebbe rivisto. Tutti sappiamo quale sia il modo più efficace per emergere concretamente dalle sacche della povertà: lavorare. Lo strumento pensato da Conte ha enormemente fallito sia sul versante della povertà che nel contesto delle politiche attive. Il solo sostegno economico per quanto riesca a far respirare le famiglie non riesce a tirare fuori dalla bolla della povertà le famiglie che invece avrebbero diritto ad una opportunità di lavoro e di ripresa economico-sociale". Lo afferma in un post su Facebook la presidente di Italia viva, Teresa Bellanova. (Rin)