Paraguay: Abdo attacca ex presidente Cartes, "sua fortuna è frutto del contrabbando"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, è tornato ad attaccare duramente il principale rivale all'interno del suo partito, l'ex presidente Horacio Cartes, accusandolo di aver costruito la sua fortuna grazie al contrabbando di sigarette. Lo ha detto durante un comizio a favore del candidato da lui appoggiato alle elezioni presidenziali del 2023, l'ex ministro dei Lavori pubblici, Arnoldo Wiens. "Che fiducia si può avere in chi ha costruito la sua fortuna grazie all'illegalità e al contrabbando di sigarette", ha affermato Abdo in riferimento a Cartes, di recente segnalato anche dalle autorità degli Stati Uniti come "persona significativamente corrotta". Abdo ha criticato duramente anche il candidato alle presidenziali sponsorizzato da Cartes, l'ex ministro delle Finanze, Santiago Pena. "Per lui il contrabbando di sigarette è un problema del Brasile, e questo dimostra quali sono gli interessi che difenderà e che Tabesa (la fabbrica di tabacco di proprietà di Cartes) è più importante del Paraguay", ha detto. (segue) (Abu)