Paraguay: Abdo attacca ex presidente Cartes, "sua fortuna è frutto del contrabbando" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wiens aveva annunciato ad agosto la sua pre-candidatura alle prossime elezioni presidenziali del 2023 per l'attuale coalizione al governo Forza repubblicana (Fr) dopo che era venuta meno la candidatura dell'ex vice-presidente Hugo Velazquez. Quest'ultimo, alla pari di Cartes, è stato sanzionato dal governo degli Stati Uniti come persona coinvolta in "significativi atti di corruzione" e ha dovuto rinunciare a presentarsi dopo l'avvio di un'inchiesta della magistratura. "Inizia un cammino di 120 giorni a favore di un Paraguay dove i nostri valori siano la nostra bandiera", ha detto Wiens nel comizio di presentazione tenuto ad Assunzione. Wiens è considerato uno degli uomini di fiducia dell'attuale presidente Mario Abdo e affronterà alle primarie di dicembre l'altro pre-candidato del partito Asociacion nacional republicana (Anr) e a sua volta delfino dell'ex presidente Horacio Cartes (2013-2018), l'ex ministro Santiago Pena. (segue) (Abu)