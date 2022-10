Paraguay: Abdo attacca ex presidente Cartes, "sua fortuna è frutto del contrabbando" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Dipartimento di Stato Usa di sanzionare l'ex presidente Cartes prima e il vicepresidente Velazquez poi, ha scosso l'ambiente politico del Paese e in particolare quello del partito di governo proprio mentre si stavano definendo le candidature in vista delle presidenziali del 2023. "Di fronte a questa circostanza era evidentemente inaccettabile la sua permanenza in carica", ha dichiarato lo stesso presidente Abdo riguardo le dimissioni di Velazquez. Abdo ha quindi definito come "matura" la scelta del vice presidente "di dare priorità agli interessi della credibilità del paese presentando le sue dimissioni". L'ambasciatore Usa ad Assunzione Marc Ostfeld ha affermato da parte sua che "gli Stati Uniti continueranno a lavorare a stretto contatto con i vertici del governo del Paraguay impegnati nei principi democratici della trasparenza e dello Stato di diritto". (segue) (Abu)