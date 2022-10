Paraguay: Abdo attacca ex presidente Cartes, "sua fortuna è frutto del contrabbando" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Washington ha sanzionato Velasquez per il suo presunto coinvolgimento in "significativi atti di corruzione" attraverso una nota del dipartimento di Stato Usa pubblicata il 12 agosto. Le sanzioni si estendono anche al consulente legale dell'Ente binazionale che gestisce la centrale idroelettrica di Yacyretá (Eby), Juan Carlos "Charly" Duarte. Duarte, si legge nella nota di Washington, è uno "stretto collaboratore del vicepresidente Velazquez" e si ritiene che abbia "offerto una tangente a un funzionario pubblico paraguaiano per ostacolare un'indagine che minacciava il vicepresidente e i suoi interessi finanziari". "Atti corrotti come questi" prosegue la nota "contribuiscono a ridurre la fiducia nel governo e alimentano la percezione pubblica della corruzione e dell'impunità". Le sanzioni, conclude la nota, "riaffermano l'impegno Usa nel combattere la corruzione (...) che limita la capacità dei governi di rispondere efficacemente ai bisogni della loro gente". (segue) (Abu)