Paraguay: Abdo attacca ex presidente Cartes, "sua fortuna è frutto del contrabbando" (5)

- In precedenza era stato sanzionato l'ex presidente Horacio Cartes, ancora oggi uno degli uomini politicamente ed economicamente più influenti del Paese e principale avversario politico dell'attuale presidente, Mario Abdo. Ma le sanzioni al vice presidente toccano adesso da vicino anche il presidente, che fino ad oggi aveva approfittato della situazione per mostrarsi come paladino della lotta contro la corruzione. Abdo e Velazquez si erano presentati insieme in un ticket che aveva sconfitto l'ex presidente Cartes alle primarie del partito Colorado a dicembre del 2018 e che successivamente si era imposto alle presidenziali con il 46 per cento dei consensi. Velazquez nel frattempo ha annunciato le sue dimissioni dalla vicepresidenza e la decisione di non presentarsi come candidato alle prossime elezioni presidenziali. (segue) (Abu)