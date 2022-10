Paraguay: Abdo attacca ex presidente Cartes, "sua fortuna è frutto del contrabbando" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cartes è ritenuto dall'amministrazione Usa partecipe di "atti di corruzione rilevanti", aveva spiegato l'ambasciatore ad Assunzione. "Horacio Cartes ha utilizzato la presidenza per ostacolare un'inchiesta sul crimine transnazionale che coinvolge suoi soci", ha affermato Ostfield, sottolineando che "l'ostruzionismo di Cartes aveva l'obiettivo di limitare i rischi per se stesso" e "di proseguire la sua partecipazione in attività corrotte inclusi i legami con organizzazioni terroristiche ed entità già sanzionate dagli Stati Uniti". La notizia aveva riacceso il dibattito sull'impunità di cui avrebbe goduto l'ex presidente in tutti questi anni. Sotto i riflettori è finita anche la procuratrice generale Sandra Quinones, secondo molti completamente assoggettata. Secondo Lugo, con la decisione di Washington "si apre una buona opportunità per portare avanti alla Camera un processo politico" nei confronti di Quinones. (segue) (Abu)