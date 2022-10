Paraguay: Abdo attacca ex presidente Cartes, "sua fortuna è frutto del contrabbando" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni del governo Usa si inseriscono nel contesto di una forte rivalità interna al partito colorado che vede opposti da tempo l'attuale presidente Abdo con l'ex presidente Cartes per la leadership della coalizione. Di recente Abdo aveva segnalato Cartes oltre che per la crescita del suo patrimonio durante gli anni della presidenza anche per il suo presunto coinvolgimento nelle attività del Boeing della compagnia venezuelana Emtrasur, sospettato di collegamenti con il terrorismo iraniano e attualmente sotto sequestro in Argentina. L'aereo, con a bordo parte dell'equipaggio di nazionalità iraniana, era atterrato il 5 maggio a Ciudad del Este, e ed era stato usato per trasportare ad Aruba un carico di sigarette della società 'Tabacalera del Este Sa' (Tabesa) di proprietà dell'ex presidente. Il capo di stato, che concluderà il suo mandato nel 2023, cerca inoltre di contendere alla corrente di Cartes la presidenza del partito Colorado al quale appartengono entrambi. (Abu)