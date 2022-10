Tunisia: al via le candidature per le elezioni legislative del 17 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla nuova legge elettorale tunisina, il numero totale dei seggi nell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (la camera bassa del nuovo parlamento bicamerale) sarà di 161, suddivisi in 151 nazionali e dieci per i distretti elettorali all’estero, di cui uno solo in Italia. Il Consiglio nazionale delle regioni, la nuova camera alta, sarà composta invece da 72 seggi, ma le elezioni per il “Senato” si terranno in una fase successiva. Numerosi partiti politici hanno annunciato l’intenzione di boicottare il voto che si terrà, peraltro, nell’anniversario della Rivoluzione tunisina del 2011: la data è stata cambiata dal presidente della Repubblica, Kaies Saied, dal 14 gennaio - quando l’ex presidente Zine El-Abidine Ben Ali fuggì all’estero – al 17 dicembre – quando il venditore ambulante Mohamed Bouazizi si diede fuoco per protestare contro la corruzione nel Paese. Per la prima volta il voto sarà su “singoli candidati” e non su liste presentate dai partiti. (Tut)