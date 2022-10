Ucraina: ministro Difesa, non resteremo un Paese "neutrale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non resterà un Paese con uno status di neutralità, come oggi previsto nella Costituzione. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov. "L'Ucraina sicuramente non rimarrà neutrale, i lobbisti del Cremlino non dovrebbero sperare in questo. Il percorso per l'integrazione euro-atlantica è fissato nella Costituzione ucraina, e la recente domanda di adesione è un'espressione del sentimento di oltre il 70 per cento dei cittadini che inequivocabilmente sostiene e si adopera per realizzare il diritto dell'Ucraina a partecipare al sistema di sicurezza collettiva", ha aggiunto. (Kiu)