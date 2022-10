Sociale: Cgil, povertà destinata ad aggravarsi, migliorare Rdc per contrastarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 5,6 milioni di poveri assoluti, il picco più alto degli ultimi 15 anni, 14,9 milioni di persone a rischio di povertà o esclusione sociale, pari al 25,4 per cento della popolazione, “sono numeri insostenibili per un paese democratico". Lo ha affermato la segretaria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. "Numeri destinati ad aggravarsi – ha sottolineato la dirigente sindacale – a causa di inflazione, caro bollette e aumento dei costi dei beni alimentari che colpiscono in misura nettamente più pesante coloro che hanno bassi redditi". "La condizione di povertà è cresciuta soprattutto per alcune categorie: i minori, ben il 14 per cento di loro si trova in condizioni di povertà, gli anziani soli, i migranti. Sono tornati ad ampliarsi anche i divari territoriali", ha aggiunto. "Una condizione – ha proseguito Barbaresi – che riguarda anche una parte importante del mondo del lavoro. Bassi salari, precarietà, part time involontario non solo non mettono al riparo dall'impoverimento, ma ne costituiscono una causa, ed è proprio l'Inps ad attestare che un lavoratore su tre ha una retribuzione annua lorda sotto i 10 mila euro". (segue) (Rin)