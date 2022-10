Sociale: Cgil, povertà destinata ad aggravarsi, migliorare Rdc per contrastarla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la segretaria confederale "è compito delle istituzioni pubbliche rimuovere le cause della povertà e sostenere chi si trova in condizione di bisogno con una pluralità di interventi e servizi. La povertà non è una colpa e il Reddito di cittadinanza è stato e continua ad essere un indispensabile strumento di contrasto alla povertà. Ma non basta. Va migliorato, eliminando le disposizioni che penalizzano le famiglie numerose e con minori, e quelle che discriminano gli stranieri e, soprattutto, va rafforzata la modalità di presa in carico dei beneficiari da parte dei servizi pubblici del territorio che devono operare in modo integrato per attivare tutte le politiche e gli interventi necessari a promuovere inclusione sociale dei beneficiari". "Inoltre – ha concluso - vanno garantiti sia i progetti personalizzati volti a rispondere e soprattutto a prevenire le necessità dell'intero nucleo familiare, sia i percorsi di orientamento e formazione per favorire l'inclusione lavorativa, senza dover sottostare a condizionalità mortificanti". (Rin)