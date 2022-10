Rpt-Governo: Richetti (Azione), soccorso Terzo polo non c'è e non ci sarà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto.Il soccorso del Terzo polo al governo "non c'è e non ci sarà". Lo ha detto il presidente e deputato di Azione Matteo Richetti, a "Tagadà" su La7. I voti giunti al presidente del Senato Ignazio La Russa al di fuori del centrodestra sono "vicenda di qualche singolo senatore che ha supportato La Russa". Richetti ha poi chiarito che "voterà la fiducia chi è stato eletto in maggioranza e non la voterà chi è stato eletto in Azione-Italia viva, ma anche con Pd e Movimento cinque stelle". (Rin)