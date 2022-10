Fvg: università Trieste, due nuovi corsi di area sanitaria nel polo di Gorizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via oggi due nuovi corsi di laurea triennale al polo di Gorizia dell’università degli studi di Trieste: Assistenza sanitaria e Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. A regime, nella sede di Gorizia sono attesi circa 180 nuovi studenti per i due corsi a numero programmato: per questo primo anno di attivazione sono attesi 40 studenti per Assistenza sanitaria e 20 per Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Le immatricolazioni per gli studenti che hanno superato il test d’ingresso di settembre sono ancora aperte e si chiuderanno il 21 ottobre. “L’attivazione nella sede di Gorizia di UniTS dei due nuovi corsi di area sanitaria è un importante obiettivo raggiunto insieme a Regione, Asugi e alle autorità locali”, ha detto il rettore Roberto Di Lenarda. “Sarà possibile offrire al territorio specialisti che hanno un ruolo fondamentale nella promozione della salute e nella prevenzione. Gli spazi e i servizi disponibili nel polo isontino garantiranno agli studenti le condizioni ottimali per portare a termine con successo il loro percorso di formazione”, ha aggiunto. Per il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, i due corsi “si inseriranno in un’atmosfera stimolante e ricca di fermenti che non potranno che assicurare ai ragazzi un’esperienza importante per la loro formazione e il loro futuro ma anche di grande interesse sotto l’aspetto culturale, sociale e umano. Abbiamo bisogno di professionisti qualificati, giovani appassionati e persone che sappiano far crescere la nostra società”. (Frt)