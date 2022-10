Milano: domani striscione a Palazzo Marino per giornata europea contro la tratta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede innanzitutto di lavorare per intercettare le potenziali vittime attraverso l'utilizzo di unità mobili che monitorano il territorio e degli sportelli di ascolto tramite i quali è possibile stabilire un primo contatto e fornire un orientamento sui servizi a disposizione e sulle procedure da seguire. Viene inoltre garantita la reperibilità telefonica h24 per il raccordo con il numero verde nazionale antitratta e la messa in protezione attraverso le strutture di pronto intervento. La prima e la seconda accoglienza in alloggi protetti sono poi alla base dei percorsi individualizzati di integrazione e reinclusione che mirano a costruire o ricostruire l'autonomia della persona attraverso interventi educativi, di supporto psicologico e finalizzati alla ricerca della casa e del lavoro. 'Derive e Approdi' esiste dal 2017 e ha ottenuto in questi anni importanti risultati: nel 2021 sono stati oltre 4800 i contatti attivati, di cui circa 2700 attraverso le uscite sul territorio. Sono state 152, invece, le persone accolte nelle strutture del progetto. (Com)