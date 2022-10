Fvg: assessore Ambiente, a Pordenone primo parco energetico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorgerà a Pordenone il primo parco energetico urbano del Friuli Venezia Giulia. Oggi è stato presentato il progetto di realizzazione del parco, che vedrà la luce nell'area dell'ex pastificio Tomadini, tra il duomo concattedrale di San Marco e la Rivierasca a ridosso del fiume Noncello. Il progetto prevede di collegare quest'area verde nel cuore della città attraverso percorsi ciclopedonali. La villa storica presente nella zona, attualmente in stato di abbandono, verrà ristrutturata e ampliata; ospiterà un ostello per i cicloturisti, con una quarantina di posti letto, e un servizio di manutenzione biciclette. Nell'edificio sarà realizzata anche una sala polifunzionale per conferenze, da oltre cento posti, destinata a formazione ed educazione ambientale a favore dia associazioni e scolaresche. “Il parco energetico urbano di Pordenone, tra i cinque previsti in Friuli Venezia Giulia, è quello che presenta la fase progettuale più avanzata. Il comune di Pordenone si è mosso per primo con l'obiettivo di restituire alla città un'area che era inaccessibile per i cittadini”, ha sottolineato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro. L'intera struttura sarà autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie a un sistema di tecnologie geotermiche che sfrutterà l'acqua presente nel sottosuolo per l'alimentazione energetica e il riscaldamento dell'edificio. “Un esempio eccellente di buone pratiche nella diffusione e divulgazione di impresa verde, innovativa e sostenibile e nella sensibilizzazione sulle attuali problematiche del risparmio energetico”, ha detto Scoccimarro. “Grazie a un finanziamento della Regione - ha ricordato il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani - l'area sulla quale nascerà il parco energetico è stata acquisita dal Comune. Avere ora l'Amministrazione regionale accanto anche nella fase progettuale agevolerà il Comune nel piano di gestione in partenariato pubblico-privato. Con questo progetto si recupera un'area storico-industriale e ambientale rendendola fruibile attraverso servizi innovativi e trasformandola in un nuovo polmone verde per la città”. (Frt)