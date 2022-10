Speciale infrastrutture: Mims, in consultazione fino al 20 ottobre Documento su scoring per valutazione opere e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) ha pubblicato sul sito il documento "Un approccio multidimensionale per la valutazione delle opere pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili", per avviare la consultazione pubblica. Osservazioni, contributi e proposte dovranno essere inviati entro le ore 10:00 del 20 ottobre all’indirizzo email: unitadimissione.pnrr@mit.gov.it. Il Documento descrive l’approccio metodologico che il Mims vuole adottare per considerare, nell’ambito del processo decisionale, le diverse dimensioni che identificano la sostenibilità di un’infrastruttura in termini economici, ambientali, sociali e istituzionali. Il modello di scoring predisposto, descritto nel dettaglio nel documento, è stato sviluppato in coerenza con le migliori pratiche internazionali e sarà utilizzato nel processo decisionale di selezione dei progetti o dei programmi di investimento del Ministero nei diversi settori di competenza. (Com)