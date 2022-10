Speciale infrastrutture: Ucraina, premier Shmyhal, la rete elettrica è stata stabilizzata dopo gli attacchi missilistici russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvvigionamento energetico dell'Ucraina si è stabilizzato dopo gli attacchi missilistici russi avvenuti all'inizio di questa settimana. Lo ha detto il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. "Siamo riusciti a stabilizzare l'approvvigionamento energetico in tutto il Paese dopo gli attacchi del 10-12 ottobre alle nostre infrastrutture energetiche. Il programma di razionamenti per i consumatori non è più attivo. Al momento, il nostro sistema è stabile", ha detto il premier in una riunione di governo. Tuttavia, Shmyhal ha osservato che la capacità attuale delle reti è ridotta a causa di danni significativi, quindi è necessario ridurre il carico per evitare incidenti. A questo proposito, permane la raccomandazione fatta ai cittadini di limitare volontariamente il consumo di elettricità, ha concluso il primo ministro. (Kiu)