Speciale infrastrutture: Governo, Sala, guarderò con moltissima attenzione a nuovo ministro a infrastrutture

- "A parte i presidenti di Camera e Senato che non vorrei commentare è chiaro che ci sono dei ministeri che per noi sono molto delicati. Tutti parlano del ministero dell'economia e delle finanze, della giustizia, ma io guarderò con moltissima attenzione chi sarà il successore del ministro Giovannini - ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti - che per il nostro Pnrr è assolutamente importante". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del convegno "Milano cresce, Milano aiuta" che si è svolto al Teatro Lirico. (Rem)