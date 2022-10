Speciale infrastrutture: Trasporti, Corradini (Trenitalia), parola chiave è stabilità e pianificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mercato attuale la parola chiave è la stabilità, per questo è assolutamente cruciale fare pianificazione a dieci anni come abbiamo fatto noi a Trenitalia. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, nel corso del convegno dei giovani imprenditori di Capri sul tema "Energie per cambiare epoca". "La parola chiave è stabilità, per questo quello che è stato messo nel Pnrr deve restare costante. Negli anni passati la pianificazione non è stata costante. Il Pnrr prevede investimenti a lungo termine nel settore delle infrastrutture che daranno l'opportunità di cambiare marcia attraverso piani di raddoppio dei passeggeri e il triplicamento delle merci. Tutto questo passa dal potenziamento delle reti ferroviarie che oggi sono congestionate", ha detto Corradi, ricordando che nell'ambito del Pnrr le regioni hanno ricevuto fondi per l'acquisto di nuovi treni e il rafforzamento di linee regionali. "Abbiamo già lanciato da qualche anno un piano di rinnovamento della flotta regionale che entro tre anni dovrebbe raggiungere l'80 per cento, riducendo l'età media dei mezzi di trasporto regionale da 20 a sei-otto anni", ha aggiunto. (Rin)