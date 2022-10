Speciale infrastrutture: Energia, Donnarumma (Terna), in Italia gap infrastrutture rinnovabili di 70 Mw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia c'è un gap di infrastrutture rinnovabili di circa 70 gigawatt (Gw), una quota che in termini di energia elettrica generata equivale a circa 27 miliardi di metri cubi di gas, vale a dire più o meno l'ammontare complessivo delle nostre importazioni di gas dalla Russia fino a poco tempo fa. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Terna, Stefano Antonio Donnarumma, intervistato nel corso del convegno dei giovani imprenditori di Capri sul tema "Energie per cambiare epoca". "Se in Italia si fosse attuata una pianificazione corretta oggi non staremmo parlando di questo problema del prezzo energia. È evidente che bisogna correre. Bisogna anche facilitare l'iter burocratico-normativo", ha aggiunto. (Rin)