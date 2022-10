Speciale infrastrutture: Energia, l'Egitto chiede all’Europa di investire nel gas del Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari maggiori finanziamenti europei per sfruttare le risorse di gas naturale nel Mediterraneo orientale e aiutare a risolvere la crisi energetica dell'Europa. Lo ha detto il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, alla Conferenza sul gas del Mediterraneo orientale tenuta a Nicosia, Cipro. “Le riserve di gas naturale nel Mediterraneo orientale possono contribuire a mantenere la sicurezza energetica europea. Pertanto, è necessario fornire finanziamenti dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Banca europea per la ricostruzione”, ha affermato il ministro, citato in un comunicato stampa del ministero. L'East Mediterranean Gas Forum (Emgf), organizzazione regionale con sede in Egitto, “è un'opportunità per promuovere la crescita economica e ampliare le relazioni con l'Europa nel campo dell'energia”, ha aggiunto El Molla, sottolineando che il suo "è l'unico Paese della regione che dispone delle infrastrutture per assorbire il gas prodotto dal Mediterraneo orientale ed esportarlo attraverso gasdotti e impianti di liquefazione del gas naturale". "Ci sono sforzi paralleli egiziani per costruire un corridoio verde tra il Mediterraneo orientale e l'Europa, concentrandosi sulla fornitura di idrogeno, elettricità ed energie rinnovabili”, ha affermato ancora El Molla. (Cae)