Lombardia: Regione stanzia un milione di euro per potenziare la mobilità dolce al Lago di Piano (Co)

21 luglio 2021

- Turismo di prossimità e mobilità dolce sono i due ‘acceleratori’ di sviluppo per la nostra regione”. Così il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi annuncia il finanziamento di Regione Lombardia per la realizzazione di percorsi ciclopedonali all’interno della Riserva Naturale Lago di Piano: “un progetto complessivo di sviluppo turistico e mobilità sostenibile attraverso cinque diversi interventi, reso possibile grazie all’impegno della Giunta e, in particolare, del presidente Fontana”. “Il turismo è uno straordinario ‘generatore’ di nuova economia e un volano per le comunità che qui vivono e lavorano - sottolinea Alessandro Fermi -. Il Lago di Piano è una perla incastonata tra il lago di Como e il Ceresio. L’obiettivo di questo intervento è trasformarlo da zona di transito a polo di attrazione turistica. I temi della mobilità, del turismo e dello sviluppo sostenibile oggi – soprattutto a seguito della pandemia – sono sempre più connessi e strategici per garantire ai territori di continuare a crescere”. La Delibera di Giunta regionale, approvata oggi, ha istituito un “Accordo Locale Semplificato” tra Regione Lombardia, Comune di Carlazzo (CO) e Comune di Bene Lario (CO) per la realizzazione di cinque interventi: a Ponte di Pino in un’area accanto alla ciclabile Menaggio-Porlezza, che collega il lago di Como e il lago di Lugano, e in prossimità della Riserva Lago di Piano sarà costruito un parcheggio; nel tratto tra il Crotto Caraco e Cavo sarà realizzata una pista ciclo-pedonale che completerà quella già esistente all’ingresso della Riserva Lago di Piano; nel tratto tra la Rivetta e Bene Lario nascerà un percorso per montain bike; sarà sistemato il sentiero pedonale intorno al lago; sarà realizzato un tratto di collegamento delle piste ciclabili tra il Comune di Carlazzo e il Comune di Bene Lario attraverso il recupero di un percorso esistente. L’“Accordo Locale Semplificato” si concluderà il 30 dicembre 2024. (segue) (Com)