Lombardia: Regione stanzia un milione di euro per potenziare la mobilità dolce al Lago di Piano (Co) (2)

- “Sono molto felice - ha dichiarato il Sindaco di Carlazzo Antonella Mazza – perché il lago è un patrimonio di biodiversità che deve essere tutelato, ma anche promosso. Il Lago di Piano è una riserva naturale protetta ed è riconosciuto dall'Unione Europea come ‘SIC’, cioè ‘Sito di Importanza Comunitaria’. Uno scenario che può favorire interessanti sviluppi turistici. Gli interventi previsti dall’‘Accordo Locale Semplificato’ vanno in questa direzione e per questo ringrazio Regione Lombardia per l’attenzione che ha dimostrato verso il Lago di Piano”. “Per il territorio questo progetto è un’occasione di sviluppo turistico - spiega il Sindaco di Bene Lario Mario Fumagalli – perché migliorare le infrastrutture dedicate alla mobilità all’interno della Riserva Naturale significa dare la possibilità alle persone e alle famiglie di scoprire o riscoprire un lago dalle enormi potenzialità turistiche per la sua biodiviersità, la sua flora e la sua fauna. Ma significa anche prendersi cura di un bene prezioso per chi abita in queste zone. Ringrazio il Presidente Fermi e Regione Lombardia per aver compreso, con il finanziamento concesso, l’importanza del nostro lago”. (Com)