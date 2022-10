Speciale energia: Gentiloni, proposta russa su hub turco per gas non mi sembra fondata su basi solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del presidente russo, Vladimir Putin, sulla possibilità di fare della Turchia il principale hub per il gas naturale è una ipotesi “su cui non sono in grado di dare valutazioni, ma onestamente non mi sembra una promessa fondata su basi solidissime”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un punto stampa con i giornalisti italiani organizzato a margine della sua visita a Washington, in occasione della ministeriale Finanze del G20 e delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. (Was)