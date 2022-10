© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che accade a Piombino è grave. Un funzionario dello Stato non può bloccare il processo di quel rigassificatore che è essenziale per affrontare l'inverno". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al live in di Sky Tg24 in corso a palazzo Vecchio a Firenze. (Rin)