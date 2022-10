Speciale energia: Fmi, rischio su approvvigionamenti in Italia è sceso grazie a diversificazione gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rischi dell’Italia per quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici si sono ridotti in maniera significativa, grazie alla risposta molto forte delle autorità nazionali per incrementare le forniture di gas. Lo ha detto il direttore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale (Fmi), Albert Kammer, durante una conferenza stampa organizzata a margine delle riunioni annuali in corso a Washington. “L’Italia sta affrontando uno scenario complesso per quanto riguarda la politica economica, e la nostra raccomandazione è analoga a quella avanzata nei confronti di altri Paesi: è necessario un pacchetto di misure mirate ed efficienti, eliminando la cattiva qualità che spesso ha interessato la spesa pubblica e riducendo il rapporto tra debito e Pil”, ha detto, sottolineando la necessità di portare avanti riforme strutturali che incrementino la produttività e la crescita nel Paese. (Was)