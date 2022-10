© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna intervenire sulle emergenze e l'emergenza ora sono le bollette. Tutte le risorse vanno messe lì". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al live in di Sky Tg24 in corso a palazzo Vecchio a Firenze. "E' ora di essere statisti e non politici", ha aggiunto. (Rin)