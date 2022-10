© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi energetica "non è colpa della guerra in Ucraina, che ha acuito il problema, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Potevamo affrontare meglio la situazione". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al live in di Sky Tg24 in corso a palazzo Vecchio a Firenze. (Rin)