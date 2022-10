© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io credo che il governo dovrà intervenire immediatamente a partire dal problema energia: la situazione inizia a essere grave non solo per aziende e cittadini, ma anche per le istituzioni, io raccolgo grida di dolore che vengono da parte dei sindaci”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Sky tg 24. (Rem)