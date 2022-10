Speciale energia: Cipro, al via i lavori di costruzione dell'interconnettore elettrico EuroAsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono il via i lavori di costruzione dell’interconnettore elettrico EuroAsia a Cipro. Il lancio del progetto avverrà questa sera con una cerimonia nella capitale Nicosia, alla presenza del presidente cipriota, Nicos Anastasiades, dell'amministratore delegato di EuroAsia Interconnector, Athanasios Ktorides, della commissaria europea per l'Energia Kadri Simson, della ministra dell'Energia, del Commercio e dell'Industria cipriota, Natasa Pilidou e del ministro dell'Energia e dell'Ambiente greco, Kostas Skrekas. L'EuroAsia Interconnector collegherà le reti elettriche greca, cipriota e israeliana tramite il cavo elettrico sottomarino più lungo del mondo. L'infrastruttura, che conterà tre stazioni di conversione, raggiungerà una profondità di 3 mila metri e una lunghezza di 1.208 chilometri. Essendo un'isola, Cipro è totalmente esclusa dai collegamenti energetici e dalle reti elettriche dell'Ue e rimane il Paese più dipendente dall'energia nell'Unione. L’interconnettore elettrico EuroAsia è in parte co-finanziato dalla Commissione Ue, in quanto progetto di interesse comune (Pci) avendo avuto accesso ad un totale di 8,7 miliardi di euro disponibili per progetti energetici per il periodo 2014-2020. (Gra)