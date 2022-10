Speciale energia: Governo, Fd'I, contatti Meloni-Cingolani, premier in pectore anche al lavoro su dossier urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver espresso "soddisfazione" per l’elezione "in tempi rapidi" dei presidenti di Senato e Camera, così come auspicato nei giorni scorsi, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha lavorato per tutta la giornata ai dossier urgenti che l’Italia si trova a dover affrontare. Lo si apprende da fonti del partito. "Avevamo promesso agli italiani di procedere a passi spediti. Ci siamo riusciti: ora continuiamo a lavorare con la stessa velocità per le altre scadenze", ha detto uscendo dall’Aula. Dopo un breve saluto nel cortile della Camera con Matteo Salvini, Meloni ha passato la sua giornata negli uffici di Montecitorio, insieme ai suoi collaboratori. Tante le riunioni per affrontare i dossier più urgenti come la legge di Bilancio, il caro-energia e l’approvvigionamento energetico. Su questo Meloni ha avuto contatti in giornata con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Tutti temi per i quali all’Italia serve "un governo autorevole" e su cui "non c’è tempo da perdere" come ha spiegato su Facebook. Intanto a chi le ha chiesto novità sulla composizione e la squadra di governo, Meloni ha ribadito che "per parlare del governo bisogna prima avere un incarico". (Rin)