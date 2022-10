Speciale energia: Gentiloni, serve approccio coordinato per contenere i prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contenimento dei prezzi dell’energia è una delle principali priorità della comunità internazionale in questo momento, e richiede la presa di provvedimenti concreti su due fronti: abbassare il costo delle importazioni di gas; e minimizzare gli impatti negativi dei prezzi attuali sulle categorie e i Paesi più vulnerabili. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un intervento alla Georgetown University a Washington. “In entrambi i casi, la mancanza di una risposta coordinata rischia di esacerbare i problemi: il fatto che molti governi continuino a ricercare accordi bilaterali con altri Paesi, per garantire le proprie forniture, è uno dei motivi che ha determinato il rialzo dei prezzi”, ha detto, sottolineando la necessità di una risposta europea a questo problema. “Dobbiamo mettere in piedi una piattaforma europea e un meccanismo congiunto per gli acquisti di gas, che consenta di negoziare contratti per i consumatori europei che decideranno di aderire all’iniziativa”, ha detto, aggiungendo che le autorità comunitarie stanno anche valutando la possibilità di imporre un tetto temporaneo al prezzo del gas, da accompagnare ad una riforma del mercato elettrico. (Was)