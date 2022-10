Russia: flusso turistico cresciuto del 9 per cento rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flusso turistico in Russia nei primi nove mesi dell'anno corrente è aumentato del 9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 e si attesta a 47 milioni di persone. Lo ha detto la direttrice del Agenzia federale del turismo, Zarina Doguzova, parlando alla stampa. "Da gennaio a settembre, quasi 47 milioni di persone hanno effettuato viaggi turistici nel Paese, quasi il 9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ossia oltre 4 milioni di persone in più", ha affermato Doguzova a margine del forum "Sviluppo delle infrastrutture turistiche". (Rum)